Realme GT 5G получит быструю зарядку на 160 Вт

Компания Realme раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне Realme GT 5G, официальная презентация которого состоится 4 марта. Итак, аппарат получит 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5, флеш-память типа UFS 3.1, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, поддержку проводной быстрой зарядки мощность 125 Вт, 6,8-дюймовый плоский дисплей с кадровой частотой 160 Гц и разрешением 3200:1400 пикселей, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и двумя дополнительными модулями разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

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