Realme GT 5G представят 4 марта

Ранее в этом месяце руководители Realme сообщили, что их будущий флагманский телефон выйдет в релиз после китайского Нового года. Теперь известный инсайдер сообщает, что устройство может появиться в Китае под названием Realme GT, тогда как ранее везде использовалось только кодовое название. Более того, появилась неофициальная информация, что Realme GT 5G выйдет официально в 14:00 4 марта. Правда, стоит учитывать, что речь идет про релиз в Китае и время указано местное. Стоит отметить, что новый смартфон Realme GT 5G будет работать на мобильной платформе Snapdragon 888 и, что можно понять из названия, будет поддерживать сотовые сети пятого поколения. Также ожидается, что Realme GT 5G будет оснащен OLED-панелью с поддержкой частоты обновления до 120 Гц.