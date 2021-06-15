Realme GT 5G выходит в Европе со скидкой

Компания Realme объявила подробности глобального релиза смартфона Realme GT 5G, который уже стал бестселлером на домашнем китайском рынке. Итак, вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 450 евро, однако с 21 по 25 июня его можно будет приобрести на Aliexpress за 370 евро. Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 600 евро.

Напомним, что новинка оснащается 6,43-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, мощным процессором MediaTek Dimensity 1200, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт.
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