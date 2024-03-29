Realme GT 6 получит аккумулятор на 5500 мАч

В базе данных китайского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Realme GT 6, который еще не был представлен официально. Сертификатор подтвердил наличие двух слотов для SIM-карт, поддержки сотовых сетей пятого поколения, двухдиапазонного Wi-Fi, адаптеров Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, SBAS и NFC, предустановленной фирменной прошивки Realme UI 5.0 на основе операционной системы Android 14, корпуса с габаритами 162:75,1:8,6 мм и массой 199 граммов, двухъячеечной батареи с типичной емкостью 2750 мАч и соответственно общей ёмкостью 5500 мАч. Ранее смартфон был протестирован в популярном бенчмарка Geekbench, который рассекретил наличие производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Релиз Realme GT 6 ожидается весной этого года.