Realme GT 6T возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных субфлагманских смартфонов. Лидером стал выпущенный в мае Realme GT 6T, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Он набирает в бенчмарке 1337357 баллов. На втором и третьем месте расположились Redmi Note 12 Turbo и POCO F5, основанные на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2. Также в десятку вошли iQOO Neo7, Infinix GT 20 Pro, Tecno Camon 30 Pro 5G, POCO X4 GT, Redmi K50i, iQOO Z9 и Vivo V30.

Напомним, что Realme GT 6T также может похвастаться 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2780:1264 точки, яркостью до 6000 нит и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, ОЗУ LPDDR5x, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.