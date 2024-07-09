Realme GT 7 Pro получит аккумулятор на 6000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Realme GT 7 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, релиз которой ожидается осенью, плоским или минимально закругленным экраном, батареей с кремниевым отрицательным электродом ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной примерно 8,5 мм, тройной основной камерой с 50-Мп главным модулем и перископическим модулем (сенсор Sony IMX882 и 3-кратное оптическое приближение), ультразвуковым подэкранным дактилоскопом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.

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