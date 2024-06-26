Realme GT 7 Pro получит защиту от воды

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT 7 Pro, релиз которого ожидается в конце года. Утверждается, что аппарат оснастят защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69 (впервые в истории компании), тройной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора и перископическим модулем с телеобъективом на базе датчика изображения Sony IMX882, OLED-экраном с разрешением 1,5K и подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, еще не представленной флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти.