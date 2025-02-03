Realme GT 7 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme GT 7, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 3,53 ГГц, до 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Аппарат набрал 2914 и 8749 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Смартфон также оснастят поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, 6,78-дюймовый AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, от 128 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик). Предполагается, что Realme GT 7 представят в ближайшее время, а продажи стартуют до конца февраля.
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