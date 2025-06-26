Realme GT 8 Pro получит 200-Мп перископную камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT 8 Pro, официальный релиз которого ожидается осенью этого года. По данным источника, аппарат получит основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения оптического формата 1/1,4 или 1/1,56 дюйма), 200 Мп (перископический модуль на сенсоре Samsung ISOCELL HP5 с 3-кратным оптическим приближением, который приписывают OPPO Find X9 Pro) и сверхширик с неназванным разрешением.

Ранее сообщалось, что Realme GT 8 Pro оснастят аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, 7500 мАч и 100-Вт зарядкой или 8000 мАч (!) и 80-Вт зарядкой. По крайней мере, такие прототипы тестирует производитель.