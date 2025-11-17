Realme GT 8 Pro выйдет в России 2 декабря

Компания Realme объявила, что смартфон Realme GT 8 Pro появится в российской продаже 2 декабря. Это будет первый смартфон на российском рынке с топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Цена новинки пока не раскрывается.

Напомним, что аппарат также оснащается дополнительным графическим чипом R1, системой охлаждения с испарительной камерой VC на 7000 мм², двумя симметричными динамиками 1115E, тройной тыльной камерой RICOH GR с модулями на 50 Мп (объектив с пятислойным покрытием и оптической стабилизацией), 200 Мп (3-кратный оптический зум и OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3136:1440 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м² и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.
Официально: Nubia Z80 Ultra получит батарею на 7200 мАч…
Компания Nubia раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне Z80 Ultra, который будет представлен уж…
iPhone 17 Pro Max оценили в 300 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры уже начали принимать предварительные заказы на представленные сегодня смартфоны с…
iPhone 20 получит уникальную систему камер…
Компания Apple, по слухам, собирается пропустить номер 19 в наименовании своих флагманов и сразу перейти …
Samsung Galaxy Z TriFold получит сразу три встроенных батаре…
Компания Samsung по-прежнему хранит молчание относительно выхода своего первого флагманского смартфона с …
Redmi Note 15 Pro показали в фиолетовой расцветке …
Компания Xiaomi опубликовала изображения смартфона Redmi Note 15 Pro, который будет представлен уже 21 ав…
Samsung сняла смартфон Galaxy S26 Edge с производства ещё до…
Последние недели для инсайдеров выдались крайне насыщенными. Сначала они утверждали, что компания Samsung…
Смартфон REDMI 15 оценили в 14 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор Xiaomi компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона REDMI 15, …
Смартфон Realme P4 5G хорошо продаётся …
Компания Realme объявила, что смартфон Realme P4 5G собрал на 250% больше предварительных заказов, чем пр…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor