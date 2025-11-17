Realme GT 8 Pro выйдет в России 2 декабря

Компания Realme объявила, что смартфон Realme GT 8 Pro появится в российской продаже 2 декабря. Это будет первый смартфон на российском рынке с топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Цена новинки пока не раскрывается.

Напомним, что аппарат также оснащается дополнительным графическим чипом R1, системой охлаждения с испарительной камерой VC на 7000 мм², двумя симметричными динамиками 1115E, тройной тыльной камерой RICOH GR с модулями на 50 Мп (объектив с пятислойным покрытием и оптической стабилизацией), 200 Мп (3-кратный оптический зум и OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3136:1440 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м² и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.