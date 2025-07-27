Realme GT 8 и GT 8 Pro могут выйти одновременно

Как известно, смартфоны линейки Realme GT 7 выпускались не в хронологическом порядке. В ноябре прошлого года вышла старшая модель GT 7 Pro, а в апреле уже этого года – базовый GT 7. По данным сетевых инсайдеров, грядущие Realme GT 8 и GT 8 Pro будут выпущены одновременно – уже в октябре этого года. Старшая модель сможет похвастаться топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, флагманским дисплеем, очень ёмким аккумулятором и основной камерой с новым 200-Мп датчиком изображения. Что касается базовой модели Realme GT 8, то её технические характеристики пока не разглашаются.