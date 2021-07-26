Realme GT Master Exploration Edition появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам смартфона Realme GT Master Exploration Edition, который был представлен несколько дней назад. Аппарат оценен в 450 и 495 долларов в зависимости от версии.

Напомним, что новинка оснащается процессором Snapdragon 870 5G, основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX766 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и 2 Мп (макро), 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, версиями на 8/128 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, функцией расширения ОЗУ до 19 ГБ, системой охлаждения с испарительной камерой, модулем NFC, стереодинамиками и предустановленной Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.