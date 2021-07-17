Realme GT Master Exploration Edition получит 65-Вт зарядку

Сетевые источники опубликовали параметры смартфона Realme GT Master Exploration Edition, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870 5G, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0, 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, корпус толщиной 8,1 мм и массой 185 г, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки на 65 Вт и модуль NFC. Смартфон выйдет в версиях с 6/128, 8/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Realme GT Master Exploration Edition
Realme GT Pro Master Edition получит 108...
Мы уже писали о том, что компания Realme готовит к выходу смартфон Realme GT Master Edition, который созд...
iPhone 13 засветился в интернете...
На этой неделе произошла утечка информации о новой линейке iPhone 2021 года с весьма очевидными названием...
Российские Poco F3 получили стабильную M...
Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной надстройки MIUI 12.5 на базе ОС Androi...
В сети показали камеру Huawei P50 - она ...
Хотя мы пока что даже приблизительно не знаем, когда смартфон Huawei P50 отправят в релиз, гаджет уже ста...
HarmonyOS выйдет на смартфонах в начале ...
Сегодня Huawei официально опубликовала запись в социальной сети Weibo, чтобы подтвердить, что анонсирует ...
Honor 50 получит сервисы Google...
Honor представила свои смартфоны Honor 50 и, что более важно, приложения и сервисы Google будут поддержив...
Redmi Note 8 2021 показали на рендере...
Компания Redmi опубликовала тизер смартфона Redmi Note 8 2021, который будет значительно отличаться от ...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite выходит в Рос...
Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфонов Xiaomi Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G,...
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor