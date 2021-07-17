Realme GT Master Exploration Edition получит 65-Вт зарядку

Сетевые источники опубликовали параметры смартфона Realme GT Master Exploration Edition, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870 5G, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0, 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, корпус толщиной 8,1 мм и массой 185 г, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки на 65 Вт и модуль NFC. Смартфон выйдет в версиях с 6/128, 8/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.