Realme GT Master Exploration Edition представлен официально

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT Master Exploration Edition, которая основана на мощной восьмиядерной платформе Snapdragon 870 5G. Новинку также оснастили тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX766 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и 2 Мп (макро), 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м, батареей на 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, версиями на 8/128 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, функцией расширения ОЗУ до 19 ГБ, системой охлаждения с испарительной камерой, поддержкой NFC, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Цена смартфона составляет 450 и 495 долларов.