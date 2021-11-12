Realme GT Master Explorer Edition получает публичную бета-версию Realme UI 3.0 на базе Android 12

Компания заявила, что доступно только 700 мест, поэтому вам нужно поторопиться, если хотите испытать Android 12 и Realme UI 3.0. Однако, прежде чем установить обновление, нужно помнить, что бета-версии не так стабильны, как финальные сборки, и часто содержат ошибки, которые могут затруднить взаимодействие с пользователем. Также стоит упомянуть, что программное обеспечение раннего доступа может не иметь всех доступных функций. В данном случае это функция динамического расширения оперативной памяти (DRE), которая позволяет виртуально расширить оперативную память смартфона.