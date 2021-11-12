Realme GT Master Explorer Edition получает публичную бета-версию Realme UI 3.0 на базе Android 12

Realme анонсировала Realme UI 3.0 на базе Android 12 в прошлом месяце, и хотя до того, как компания начнет развертывать свою стабильную сборку, еще есть время, пользователи Realme GT Master Explorer Edition уже могут установить Realme UI 3.0, зарегистрировавшись в бета-программе.

Компания заявила, что доступно только 700 мест, поэтому вам нужно поторопиться, если хотите испытать Android 12 и Realme UI 3.0. Однако, прежде чем установить обновление, нужно помнить, что бета-версии не так стабильны, как финальные сборки, и часто содержат ошибки, которые могут затруднить взаимодействие с пользователем. Также стоит упомянуть, что программное обеспечение раннего доступа может не иметь всех доступных функций. В данном случае это функция динамического расширения оперативной памяти (DRE), которая позволяет виртуально расширить оперативную память смартфона.
Комментарии и отзывы Realme GT Master Explorer Edition
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