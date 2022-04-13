Realme GT Neo 2 подешевел до 280 долларов

Сетевые источники сообщают о том, что смартфон Realme GT Neo 2 снова подешевел в Китае. Теперь вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 280 долларов, хотя на старте продаж за него просили 385 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,62-дюймовым экраном Samsung AMOLED E4 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м, платформой Qualcomm Snapdragon 870, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей 5G, новой системой охлаждения с термоинтерфейсом, содержащим алмазную пыль, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт, стереодинамиками, а также корпусом толщиной 8,6 мм и массой 199,8 г.
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