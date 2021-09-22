Realme GT Neo 2 получил 120-Гц AMOLED-дисплей

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью GT 2 Neo, которая оценена в 385 долларов за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 6,62-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E4 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1300 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass 5 поколения, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 870, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей 5G, новой системой охлаждения с термоинтерфейсом, содержащим алмазную пыль, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт, стереодинамиками, а также корпусом толщиной 8,6 мм и массой 199,8 г.