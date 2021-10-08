Realme GT Neo 2T получит 65-Вт зарядку

В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme GT Neo 2T, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт, 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1080p+ и частотой обновления изображения 120 Гц, подэкранным дактилоскопическим сенсором, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0, толщиной 8,4 мм и массой 186 г.