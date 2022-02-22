Realme GT Neo 3 показали на рендере

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер поделился качественным изображением смартфона Realme GT Neo 3, официальный релиз которого ожидается в июле этого года. Судя по рендеру, нас ждет тройная тыльная камера с главным модулем разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Предполагается, что два оставшихся модуля основаны на датчиках разрешением 8 Мп и 2 Мп.

Смартфону также прочат 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей, восьмиядерную платформу Snapdragon 888, 8 или 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную ОС Android 12. Ориентировочная цена базового варианта составляет 340 долларов.