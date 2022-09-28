Realme GT Neo 3T и Realme 9 5G скоро выйдут в России

Компания Realme объявила о том, что смартфоны Realme GT Neo 3T и Realme 9 5G будут представлены в России 11 октября. Напомним, что оцененный в 470 долларов Realme GT Neo 3T оснащается предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Realme UI 3.0, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870 с графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для сотовых сетей 5G, 6,62-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1300 кд/м2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC, габаритами 162,9:75,8:8,65 мм, массой 194,5 грамма, батареей на 5000 мАч и поддержкой 80-Вт зарядки.