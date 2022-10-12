Realme GT Neo 3T официально вышел в России

Компания Realme официально объявила о начала продаж смартфона GT Neo 3T в России. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 35 тысяч рублей, а вариант на 8/256 ГБ стоит 38 тысяч рублей.

Напомним, что новинка оснащается предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Realme UI 3.0, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870 с графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для сотовых сетей 5G, 6,62-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1300 кд/м2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC, габаритами 162,9:75,8:8,65 мм, массой 194,5 грамма, батареей на 5000 мАч и поддержкой 80-Вт зарядки.