Realme GT Neo 3T поступит в продажу 7 июня

Realme собирается представить свой GT Neo 3T в Индонезии 7 июня. Сегодня было получено официальное подтверждение от бренда и на мероприятии также будет представлен GT Neo 3.

Недавний список Geekbench показал, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 870 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Тем не менее, ожидается, что он также будет иметь 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти. Устройство также будет оснащено батареей емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Хотя еще неизвестно, будет ли смартфон также предлагаться с быстрой зарядкой 150 Вт, как Realme GT Neo 3. Что касается оптики, смартфон будет оснащен тройной камерой, включающей 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельную макрокамеру. На передней панели устройство получит 16-мегапиксельную камеру для съемки селфи и видеозвонков.