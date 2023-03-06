Realme GT Neo 5 Lite получит 120-Гц OLED-экран 1,5K

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились параметры смартфона Realme GT Neo 5 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm SM7475 (Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Snapdragon 7 Gen 2), предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0, подэкранным дактилоскопом, 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой ШИМ 2160 МГц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

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