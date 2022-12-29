Realme GT Neo 5 получит 50-Мп камеру Sony

В сети появились новые подробности о смартфоне Realme GT Neo5, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890. Это очень качественный сенсор, который, используется, например, во флагманском смартфоне OnePlus 11 Pro.

Realme GT Neo5 также приписывают поддержку проводной зарядки мощностью 240 Вт (у новенького Redmi K60 Pro, например, «всего лишь» 120 Вт), дисплей с разрешением 1,5К и частотой обновления изображения 144 Гц. Официальная презентация смартфона состоится уже 5 января.
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