Realme GT Neo 6 SE получит экран LTPO

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 6 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1,5K с технологией LTPO для динамической смены частоты обновления. Ранее сообщалось о 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Realme GT Neo 5 SE характеризуется 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1400 кд/м², селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки и платформой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2.