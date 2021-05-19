Realme GT Neo Flash Edition представят 24 мая

Компания Realme объявила о том, что официальная презентация смартфона Realme GT Neo Flash Edition состоится уже 24 мая. Аппарат получит батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. Предполагается, что большинство характеристик новинка унаследует от Realme GT Neo, поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт, 6,43-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1200, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти и тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп.