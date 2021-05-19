Realme GT Neo Flash Edition представят 24 мая

Компания Realme объявила о том, что официальная презентация смартфона Realme GT Neo Flash Edition состоится уже 24 мая. Аппарат получит батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. Предполагается, что большинство характеристик новинка унаследует от Realme GT Neo, поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт, 6,43-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1200, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти и тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Комментарии и отзывы Realme GT Neo Flash Edition
HUAWEI Band 6 полностью просочился перед...
Перед официальным анонсом, дизайн и основные характеристики просочились в сети фитнес-трекера HUAWEI Band...
Характеристики OPPO A54 5G утекли в сеть...
Японский оператор au раскрыл характеристики смартфона OPPO A54, который еще не был представлен официально...
OnePlus 9 продали тиражом 2 миллиона ещё...
Уже не новость, что OnePlus официально объявит о серии OnePlus 9 23 марта, в то время как она будет запущ...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить около 30 ...
В каталоге одного из отечественных ритейлеров появились цена на новые смартфоны Xiaomi. Итак, китайская в...
XGIMI анонсирует проекторы Horizon и Hor...
Компания XGIMI анонсирует два новых проектора Horizon и Horizon Pro нового поколения. ...
Безумно красивые OnePlus Watch Cobalt Li...
Компания OnePlus недавно анонсировала новое специальное издание OnePlus Watch — устройство сначала показа...
ZTE представит свою прошивку MyOS 30 мар...
ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной о...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБ...
Китайский оператор China Telecom раскрыл характеристики смартфона OPPO A35, который еще не был представле...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor