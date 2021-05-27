Realme GT Neo Flash Edition представлен официально

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT Neo Flash Edition, который получил всего пару изменений по сравнению с Realme GT Neo. Аппарат отличается поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт (адаптер питания идет в комплекте) и батареей ёмкостью 4500 мАч.

Новинка также получила 6,43-дюймовый Samsung Super AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).