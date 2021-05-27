Realme GT Neo Flash Edition представлен официально

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT Neo Flash Edition, который получил всего пару изменений по сравнению с Realme GT Neo. Аппарат отличается поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт (адаптер питания идет в комплекте) и батареей ёмкостью 4500 мАч.

Новинка также получила 6,43-дюймовый Samsung Super AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).
Комментарии и отзывы Realme GT Neo Flash Edition
Samsung Galaxy A52 и A72 готовится к рел...
В ближайшее время Samsung планирует выпустить смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 — в сеть просочились данн...
iGear представила беспроводную звуковую ...
Производитель аксессуаров для смартфонов iGear представил беспроводную звуковую панель iGear RazorBeat дл...
Sony готовит новинку с богатой комплекта...
Стало известно, что Sony готовит новый смартфон с впечатляющими характеристиками. По некоторым данным, So...
Планшет Honor Pad 7 появился в продаже...
Компания Honor дала старт китайским продажам планшета Honor Pad 7, который был представлен три дня назад....
Google Pixel 6 Pro показали на качествен...
На прошлой неделе популярный инсайдер Джон Проссер поделился рендерами грядущих смартфонов Google Pixel 6...
Redmi K30S Extreme Edition подешевел до ...
Китайский магазин JD.com снизил цену на смартфон Redmi K30S Extreme Edition, который изначально стоил 400...
Infinix скоро выпустит два смартфона 5G ...
Infinix - один из брендов Transsion Holdings Ltd, который уделяет больше внимания рынку Индии. Теперь ком...
Состоялся анонс умных очков Razer Anzu S...
Razer Anzu Smart Glasses - первый продукт компании из оптики. Очки сочетают в себе важную защиту глаз с п...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor