Realme GT Neo Flash получит 65-Вт зарядку

В сети появились подробности о смартфоне Realme GT Neo Flash, выход которого ожидается в ближайшее время. Устройству прочат двухкомпонентную батарею и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Выпущенный пару месяцев назад Realme GT Neo, напомним, оснащается однокомпонентным аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт. Большинство других параметров новинка также должна унаследовать от предшественника: 6,43-дюймовый экран Samsung Super AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, платформа MediaTek Dimensity 1200, поддержка мобильных сетей 5G, 12 ГБ ОЗУ и тройная тыльная камера на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп.