Realme GT Neo протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Realme GT Neo, официальная презентация которого состоится уже 31 марта. Тестовый пакет подтвердил наличие 12 ГБ оперативной памяти (будут версии на 6 и 8 ГБ ОЗУ, восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с, а также предустановленной ОС Android 11. Аппарат набрал 975 баллов в одноядерном испытании и 3320 баллов в многоядерном тесте.

Предыдущие слухи прочили устройству 6,55-дюймовый дисплей, двухмодульный аккумулятор общей ёмкостью 4400 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт.
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