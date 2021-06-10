Realme GT Neo стал бестселлером в Китае

Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme GT Neo, который был выпущен в начале апреля. Сообщается, что со старта продаж аппарат разошелся тиражом в 500 000 устройств. Очевидно, что причина успеха кроется в отличных характеристиках и доступной цене – 275 долларов за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,43-дюймовым Samsung Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт.