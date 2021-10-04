Realme GT Neo2 официально анонсирован

В прошлом месяце компания Realme анонсировала GT Neo2 в Китае, а теперь Realme GT Neo2 выходит на мировой рынок.

Realme GT Neo2 имеет 6,62-дюймовый FHD + Е4 AMOLED панель с частотой обновления 120 Гц, с частотой дискретизации 600 Гц сенсорной. Панель обеспечивает максимальную яркость 1300 нит и имеет защиту Gorilla Glass 5. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 870 в паре с оперативной памятью до 12 ГБ и внутренней памятью до 256 ГБ, которую можно расширить с помощью карты microSD. GT Neo2 может похвастаться мощной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Смартфон работает под управлением Realme UI 2.0 на базе Android 11.

Что касается оптики, GT Neo2 оснащен тройной камерой. Камера состоит из основного датчика на 64 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП с полем обзора 120 градусов и датчика глубины на 2 МП. Спереди у него 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Смартфон имеет такие варианты подключения как: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS и USB Type-C. Realme GT Neo2 продается по цене 2499 юаней за базовый вариант хранения 8 ГБ + 128 ГБ в Китае.

Комментарии и отзывы Realme GT Neo2
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