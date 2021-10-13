Realme GT Neo2 выходит на международные рынки

Передняя панель также впечатляет - 6,62-дюймовый Samsung E4 AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Камера GT Neo2 имеет основной блок на 64 МП, сверхширокую камеру на 8 МП и датчик глубины на 2 МП, что соответствует первому GT Neo. 16-мегапиксельная селфи-камера также осталась без изменений. Несмотря на более ранние слухи о его запуске с Realme UI 3.0 на базе Android 12, устройство работает под управлением Realme UI 2.0 поверх ColorOS 11 который основан на Android 11. Емкость аккумулятора увеличена до 5000 мАч, а телефон поддерживает быструю зарядку SuperDart мощностью 65 Вт который заряжает батарею всего за 36 минут. Realme GT Neo2 выглядит действительно многообещающе, демонстрируя отличный баланс между ценой и производительностью.