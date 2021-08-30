Realme GT Neo2 засветился на рендерах

Известный своей осведомленностью информатор Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) поделился качественными изображениями смартфона Realme GT Neo2, который еще не был представлен официально. Смартфону приписывают наличие предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0, 6,62-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанной селфи-камеры разрешением 16 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятора ёмкостью 5000 мАч.