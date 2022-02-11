Realme GT Neo3 Gaming Edition получит 125-Вт зарядку

В сети появились подробности о смартфоне Realme GT Neo3 Gaming Edition, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, аппарат получит необычный дизайн задней панели с геометрическими линиями и прямоугольным блоком тройной камеры. Устройству также прочат физические игровые клавиши, производительную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 9000, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт.

Также инсайдеры нашли в базе данных бенчмарка Geekbench упоминание смартфона Realme с модельным обозначением RMX3311. Смартфон оснащается прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 888, предустановленной ОС Android 12 и 12 ОЗУ. Предполагается что перед нами глобальный вариант Realme GT2.