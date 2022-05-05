Realme GT Neo3 появился в глобальной продаже

Компания Realme выпустила в международную продажу смартфон GT Neo3, который ранее продавался только в Китае. Теперь новинка доступна для покупки на индийском рынке по цене в 485 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 510 долларов за 12/256 ГБ, а также 565 долларов за версию с поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт.

Напомним, что смартфон получил мощную платформу MediaTek Dimensity 8100, 6,7-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, а также предустановленную ОС Android 12.