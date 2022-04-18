Realme GT Neo3 появляется на глобальных рынках

Глобальный запуск Realme GT Neo3 запланирован на 29 апреля в стране Азиатско-Тихоокеанского региона, что станет началом его глобального развертывания. В пресс-релизе, подтверждающем дату, называют этот деть «Днем Д».

Realme GT Neo3 впервые был упомянут на MWC 2022 генеральным директором компании Мадхавом Шетом, и бренду потребовался месяц, прежде чем официально представить телефон, впервые запустив его в Китае. Он имеет быструю зарядку 150 Вт, которая является самой быстрой в настоящее время среди смартфонов, а также есть вариант 80 Вт, который поставляется с аккумулятором большей емкости. Быстрая зарядка — не единственная впечатляющая особенность телефона — он также имеет окраску в стиле Le Mans, которая появилась в индийских тизерах. Кроме того, смартфон имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельную основную камеру и Android 12 из коробки.