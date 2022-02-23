Realme GT Neo3 появляется в списке TENAA

Сегодня телефон Realme GT Neo3 появился в списке TENAA, список раскрыл его основные характеристики. Realme RMX3560 и RMX3562 — это два варианта GT Neo3 с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, сканером отпечатков пальцев под дисплеем и 16-мегапиксельной селфи-камерой.

Два устройства имеют одинаковые размеры 163,3 x 75,6 x 8,2 мм и весят 188 граммов. На задней панели установлена ​​тройная камера с 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельным вспомогательным модулем. Предыдущие утечки GT Neo3 предполагали, что телефон будет использовать чипсет Snapdragon 888, хотя новый слух предполагает, что телефон дебютирует с Dimensity 8100 от MediaTek. Телефон будет поставляться с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ встроенной памяти. В списке спецификаций указана батарея емкостью 2180 мАч, которая, скорее всего, является двухэлементной с общей емкостью 4500 мАч.