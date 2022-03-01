Realme GT Neo3 станет одним из первых смартфонов на базе Dimensity 8100

Вчера Realme объявила о своей зарядке UltraDart мощностью 100-200 Вт и заявила, что GT Neo3 будет первым, кто будет использовать ее, поскольку он будет поставляться с зарядкой мощностью 150 Вт, заряжая аккумулятор телефона от разряженного до 50% всего за 5 минут. Сегодня компания раскрыла еще одну ключевую деталь о GT Neo3 — его процессор. Молодой бренд объявил, что Realme GT Neo3 станет одним из первых смартфонов с только анонсированным процессором Dimensity 8100 от MediaTek.

Это неудивительно, поскольку слухи о том, что GT Neo3 выйдет с серией Dimensity 8000, начали распространяться в Интернете еще в прошлом году. Тем не менее, в некоторых сообщениях утверждалось, что вместо GT Neo3 будет использоваться SoC Snapdragon 888, которая может быть одной из двух моделей, недавно замеченных на TENAA — RMX3562 и RMX3560. Говорят, что первый оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 80 Вт, а второй, как ожидается, будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и зарядкой 150 Вт.