Realme GT Neo3 станет одним из первых смартфонов на базе Dimensity 8100

Это неудивительно, поскольку слухи о том, что GT Neo3 выйдет с серией Dimensity 8000, начали распространяться в Интернете еще в прошлом году. Тем не менее, в некоторых сообщениях утверждалось, что вместо GT Neo3 будет использоваться SoC Snapdragon 888, которая может быть одной из двух моделей, недавно замеченных на TENAA — RMX3562 и RMX3560. Говорят, что первый оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 80 Вт, а второй, как ожидается, будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и зарядкой 150 Вт.