Realme GT Neo5 SE появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам смартфона Realme GT Neo5 SE, который оценен в 290, 320, 335 и 380 долларов за варианты с 8/256, 12/256, 12/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью до 1400 кд/м², фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, ОЗУ LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя стереодинамиками, 3,5-мм разъемом и ОС Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0 «из коробки».
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