Realme GT Neo5 SE получит 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X

Компания Realme продолжает делиться подробностями о смартфоне Realme GT Neo5 SE, официальный релиз которого запланирован на 3 апреля. Итак, аппарат получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти. Причем, любой из вариантов объема сможет похвастаться быстрой памятью стандарта LPDDR5X. По словам производителя, Realme GT Neo5 SE с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти сможет держать запущенными до 45 приложений в фоне.

Ранее сообщалось о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, 6,74-дюймовом дисплее с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 1400 кд/м2 и частотой ШИМ 2160 Гц, производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, корпусе толщиной 8,95 мм и тыльной камере с главным модулем на основе 64-Мп датчика и оптики с диафрагмой F/1,79.