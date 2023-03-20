Realme GT Neo5 SE получит батарею на 5500 мАч

Известный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Realme GT Neo5 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 5500 мАч (два элемента по 2750 мАч) и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,74-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и кадровой частотой ШИМ 2160 Гц, боковую алюминиевую рамку, платформу Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев и модуль NFC. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 260 долларов, 8/256 ГБ – 290 долларов, 12/256 ГБ – 335 долларов, а 12/512 ГБ – 375 долларов.