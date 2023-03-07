Realme GT Neo5 c 16/512 ГБ памяти появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам новой версии смартфона Realme GT Neo5, которая имеет в своем распоряжении 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Её цена составляет 460 долларов – дешевле смартфона с таким объемом памяти и платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 в продаже сейчас не найти. Впрочем, здесь нужно уточнить, что перед нами версия с аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт, а не с 240-Вт зарядкой.

Аппарат также характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1,5K, ШИМ 2160 Гц, яркостью 1400 кд/м2 и нижней рамкой толщиной 2,31 мм, подсветкой Halo RGB с 25 цветами, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890 с OIS, HyperShot 2.0 и Turbo RAW), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 16 Мп.