Realme GT Neo5 получит крайне мощную зарядку

Современным смартфонам достаточно тяжело привлекать внимание аудитории, потому что производительность процессора уже не растёт настолько, чтобы этим можно было хвастаться на рекламных баннерах, да и с дисплеями ничего кардинально не меняется вот уже сколько лет. Соответственно, некоторые производители принимают решение пойти другим путём — например, сделав зарядку более мощной. Так поступили и разработчики смартфона Realme GT Neo5, которые решили оборудовать устройство поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 240 Вт. Это на самом деле очень внушительная мощность, которая позволяет зарядить устройство от 0% до 100% буквально за несколько минут, что позволит вам никогда не переживать об уровне заряда вашего смартфона.

Правда, стоит отметить ещё и тот момент, что производитель с такой зарядкой буквально уничтожит батарею смартфона за год-полтора использования. Чем мощнее зарядка, тем быстрее деградирует аккумулятор устройства, потому что на него подают безумные объёмы энергии за короткий промежуток времени. В результате ячейки батареи деградируют, снижая общий объём — и если с базовой зарядкой на 20 Вт устройство практически не ощущает нагрузки, то с подобной быстрой зарядкой аккумулятор гаджета придётся менять уже через год использования. Так что да, быстрая зарядка это круто и удобно, но нужно понимать, что за скорость придётся платить надёжностью в ближайшей перспективе. И покупателям Realme GT Neo5 придётся выбирать что им важнее.
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