Realme GT Neo5 сразу стал хитом продаж

Напомним, что оцененный от 465 долларов Realme GT5 Pro характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой 12000 кв.мм, 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем OLED с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ 2160 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT808 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (Sony IMX890 с 3-кратным оптическим зумом), рамкой из сверхтвердого алюминиевого сплава, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно.