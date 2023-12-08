Realme GT Neo5 сразу стал хитом продаж

Инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о первоначальных успехах смартфона Realme GT5 Pro, который был представлен буквально вчера. Предварительные продажи новинки продлились всего час, потому что вся стартовая партия была раскуплена. Её объем не раскрывается, но за один час было продано больше Realme GT5 Pro, чем популярного Realme GT Neo5 за сутки.

Напомним, что оцененный от 465 долларов Realme GT5 Pro характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой 12000 кв.мм, 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем OLED с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ 2160 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT808 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (Sony IMX890 с 3-кратным оптическим зумом), рамкой из сверхтвердого алюминиевого сплава, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно.