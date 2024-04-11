Realme GT Neo6 SE оценен в 235 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT Neo6 SE, которая, среди прочего получила 6,78-дюймовый экран LTPO от BOE с рекордной (в одной точке) яркостью 6000 кд/кв.м, максимальной глобальной яркостью 1000 кд/кв.м, разрешением 2780:1264 пикселей, частотой ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 4-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, системой охлаждения на 10014 мм2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (датчик Sony IMX355 и сверхширокоугольная оптика), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, массой 191 грамм, ИИ-функциями, ИК-датчиком, модулем NFC, защитой от влаги в соответствии со степенью IP65 и предустановленной прошивкой Realme UI 5.0 на базе ОС Android 14. Смартфон оценен в 235, 265, 290 и 330 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти.