Realme GT Neo6 SE показали на пресс-рендере

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал первое пресс-изображение смартфона Realme GT Neo6 SE, официальный релиз которого состоится уже в следующем месяце. Отметим двухцветную тыльную панель с двумя модулями основной камеры и круглую двойную светодиодную вспышку.

Ранее стало известно, что смартфон получит OLED-дисплей производства BOE с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 6000 нит, глобальной 1600 нит и базовой 1000 нит, ШИМ-регулированием 2160 Гц, технологией 8T LTPO, адаптивной частотой обновления от 0,5 до 120 Гц, 100-процентных охватом цветовой гаммы DCI-P3 и низким уровнем синего излучения, толщину рамок вокруг экрана 1,36 мм, 4-нм 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.