Realme GT Neo6 SE получит SoC Snapdragon 7+ Gen 3

Компания Realme опубликовала тизер смартфона Realme GT Neo6 SE, раскрывающий ключевую характеристику грядущей новинки. Итак, аппарат будет построен на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, официальный релиз которой состоится уже 18 марта. Другие характеристики смартфона не сообщаются, но из предыдущих утечек стало известно об OLED-экране с разрешением 1,5K с технологией LTPO для динамической смены частоты обновления и аккумуляторной батарее ёмкостью 5000 мАч. Официальная презентация Realme GT Neo6 SE ожидается до конца текущего месяца.

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