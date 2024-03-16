Realme GT Neo6 SE получит SoC Snapdragon 7+ Gen 3

Компания Realme опубликовала тизер смартфона Realme GT Neo6 SE, раскрывающий ключевую характеристику грядущей новинки. Итак, аппарат будет построен на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, официальный релиз которой состоится уже 18 марта. Другие характеристики смартфона не сообщаются, но из предыдущих утечек стало известно об OLED-экране с разрешением 1,5K с технологией LTPO для динамической смены частоты обновления и аккумуляторной батарее ёмкостью 5000 мАч. Официальная презентация Realme GT Neo6 SE ожидается до конца текущего месяца.