Realme GT Neo6 SE представят на следующей неделе

Компания Realme официально объявила, что презентация смартфона Realme GT Neo6 SE состоится уже на следующей неделе. Также китайский производитель раскрыл некоторые характеристики. Итак, аппарат оснастят новым экраном 1,5K 8T LTPO производства BOE с глобальной пиковой яркостью 1600 нит, максимальной пиковой яркостью 6000 нит, высокочастотным ШИМ-регулированием 2160 Гц и снижением излучения вредного синего света аппаратным способом. Ранее было подтверждено наличие 4-нанометровой платформы среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с тактовой частотой до 2630 МГц, графическим ускорителем Adreno 720 и поддержкой мобильных сетей пятого поколения.