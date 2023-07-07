Realme GT Neo6 получит 240-Вт зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 6, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,74-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, корпуса толщиной 8,86 мм, массы 205 граммов, ИК-излучателя и мощного вибромотора. Как и в случае с предшественником, будет две версии подсистемы питания: одна с батареей ёмкостью 4600 мАч и 240-Вт зарядкой, а второй – с аккумулятором на 5200 мАч и 150-Вт зарядкой.