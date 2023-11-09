Realme GT Neo6 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

Китайские источники поделились подробностями о субфлагманском смартфоне Realme GT Neo6, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в роли аппаратной основы грядущей новинки выступит 4-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Также сообщается о корпусе с металлической рамкой. Ориентировочная цена Realme GT Neo6 составляет всего 275 долларов. Смартфон с прошлогодним флагманским процессором за такие деньги кажется очень выгодным предложением, но дождемся официального релиза. Ранее Realme подтвердила наличие топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 во флагманской модели Realme GT5 Pro.